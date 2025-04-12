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Происшествия

Великолучанин напал на бывшую сожительницу, обокрал ее и пытался сбежать в другой город

Житель Великих Лук напал на бывшую сожительницу ради ее денег и пытался сбежать в другой город, сообщили ПАИ в городском суде.

По версии следствия, 9 апреля 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире его бывшей сожительнице. Из корыстных побуждений он напал на нее и потребовал, чтобы она со своей банковской карты перевела ему 26 тысяч рублей, что та и сделала. После этого мужчина с места совершения преступления скрылся.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

В судебном заседании установлено, что мужчина ранее не был судим, но привлекался к административной ответственности. Длительное время он проживал в другом государстве, а после возбуждения в отношении него уголовного дела был задержан сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Новосокольниках, откуда собирался уехать в Санкт-Петербург.

Суд избрал ему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 июня.

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