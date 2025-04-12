Новоржевские школьники встретились с бывшими узниками концлагерей

15:21, 12 апреля 2025, ПАИ

Мероприятие «Я родом не из детства - из войны» состоялось в администрации Новоржевского муниципального округа, пишет газета «Земля новоржевская».

Его участниками стали представители разных поколений: малолетние узники фашистских концлагерей и юные новоржевцы.

Глава округа Любовь Трифонова поприветствовала участников встречи.

Ветераны поделились своими воспоминаниями о тяжелых временах, пережитых ими в годы войны. Школьники внимательно слушали рассказы тех, кто прошел через ужасы концлагерей.

В рамках встречи состоялась также торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации. Паспорта вручила начальник миграционного пункта отделения полиции «Новоржевское» МО МВД России «Бежаницкий» Елена Минаева.