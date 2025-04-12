Как выбрать пасхальный кулич, посоветовала кондитер

15:40, 12 апреля 2025, ПАИ

Как правильно выбрать пасхальный кулич, посоветовала шеф-кондитер Мария Преображенская, пишут «Известия».

Кулич должен быть ровным, без деформации, отломов, трещин, он не должен крошиться. Кроме того, упаковка не должна быть порванной или мятой, кулич должен быть запакован герметично, с читаемой информацие о состеве и дате на упаковке.

В составе не должно быть никаких лишних консервантов и стабилизаторов. «Это может указывать на то, что кулич был изготовлен очень давно. Такое количество добавок продлевает срок годности, но влияют на консистенцию и вкус», – отметила эксперт.

Консистенция кулича не должна быть рыхлой и слишком плотной. Он должен сминаться от лёгкого нажатия, но при этом при отпускании возвращать свою форму. Кроме того, от кулича должно пахнуть специями, сдобой, фруктами. Это указывает на его свежесть, отметила шеф-кондитер.

Также она порекомендовала обязательно проверять дату и время изготовления.