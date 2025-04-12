«Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе

16:41, 12 апреля 2025, ПАИ

Легкоатлетический забег «Гагаринская эстафета», посвящённый Дню космонавтики, прошел в Красногородском районе, пишет газета «Заря».

Забег для воспитанников организовали советник директора агрошколы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Надежда Тимофеева совместно с учителем физкультуры Ириной Ивановой.

Советник директора рассказала, что ежегодно в городе Байконур проходит забег с передачей эстафетной палочки от пусковой площадки на космодроме «Байконур», с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с лётчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.



Фото: агрошкола



Фото: агрошкола



Фото: агрошкола





Участники в данном забеге преодолевают дистанцию до самого города Байконур. Вот и воспитанники агрошколы приняли участие в эстафете. «Это было захватывающе! Настоящие эмоции, скорость! Только вперёд!!!» - поделились участники забега.