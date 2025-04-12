Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе

Легкоатлетический забег «Гагаринская эстафета», посвящённый Дню космонавтики, прошел в Красногородском районе, пишет газета «Заря».

«Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе. Фото: агрошкола

Забег для воспитанников организовали советник директора агрошколы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Надежда Тимофеева совместно с учителем физкультуры Ириной Ивановой.

Советник директора рассказала, что ежегодно в городе Байконур проходит забег с передачей эстафетной палочки от пусковой площадки на космодроме «Байконур», с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с лётчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.

  • «Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе
    Фото: агрошкола
  • «Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе
    Фото: агрошкола
  • «Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе
    Фото: агрошкола

Участники в данном забеге преодолевают дистанцию до самого города Байконур. Вот и воспитанники агрошколы приняли участие в эстафете. «Это было захватывающе! Настоящие эмоции, скорость! Только вперёд!!!» - поделились участники забега.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 апреля 2025

«Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе
12 апреля 2025

Шахматный турнир в честь Дня космонавтики проходит в Стругах Красных
12 апреля 2025

Чемпионат по мини-футболу прошёл в Псковском ГУ МЧС
11 апреля 2025

Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате федеральной службы судебных приставов по единоборству
11 апреля 2025

Псковичи стали призёрами турнира по фехтованию в Петербурге
11 апреля 2025

В Псковской области подвели итоги регионального этапа всероссийских спортивных игр среди школьников
11 апреля 2025

Мастер-классы от чемпионов мира и Европы проходят в Пскове
10 апреля 2025

Более 350 отрядов участвует в муниципальном этапе «Зарницы 2.0» в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...