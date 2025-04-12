«Гагаринская эстафета» прошла в Красногородском районе
Легкоатлетический забег «Гагаринская эстафета», посвящённый Дню космонавтики, прошел в Красногородском районе, пишет газета «Заря».
Забег для воспитанников организовали советник директора агрошколы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Надежда Тимофеева совместно с учителем физкультуры Ириной Ивановой.
Советник директора рассказала, что ежегодно в городе Байконур проходит забег с передачей эстафетной палочки от пусковой площадки на космодроме «Байконур», с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с лётчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.
Участники в данном забеге преодолевают дистанцию до самого города Байконур. Вот и воспитанники агрошколы приняли участие в эстафете. «Это было захватывающе! Настоящие эмоции, скорость! Только вперёд!!!» - поделились участники забега.
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