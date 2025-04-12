58-летний мужчина пропал в Пушкиногорском районе
58-летний Олег Алексеев пропал в Пушкиногорском районе, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина проживает в деревне Корнево. С 7 апреля его местонахождение неизвестно.
Ростом он 165 сантиметров, плотного телосложения, у него седые волосы, серо-голубые глаза.
Предположительно был одет зелёную флисовую куртку, штаны камуфлированного цвета, черные резиновые сапоги 43 размера, серую шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.