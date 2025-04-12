Россия будет развивать атомную космическую энергетику

21:10, 12 апреля 2025, ПАИ

Развитие атомной космической энергетики первый вице-премьер Денис Мантуров в День космонавтики назвал главным приоритетом для России. Кроме того, страна также сосредоточит усилия на научном освоении дальнего космоса.

«Мы будем прилагать все усилия, чтобы реализовать все мероприятия в запланированные сроки, в том числе за счёт привлечения к проекту Российской орбитальной станции заинтересованных международных партнёров»,— цитирует «Коммерсантъ» Мантурова, который выступил на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул особую важность развития космодрома Восточный в реализации отечественных космических проектов.

Напомним, сегодня, 12 апреля, отмечается 64-я годовщина первого полёта человека в космос. Первым в мире космонавтом стал гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин.