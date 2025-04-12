Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке

17:39, 12 апреля 2025, ПАИ

III открытый образовательный фестиваль по робототехнике на базе «IT-куба» в Опочке, пишет газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»











Участники продемонстрировали техническое мастерство, управляя своими роботами и выполняя разнообразные задания.

Ребята показали смекалку, стратегическое мышление и твердость в решении технических задач, стоящих перед ними на пути к победе.