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Общество

Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке

III открытый образовательный фестиваль по робототехнике на базе «IT-куба» в Опочке, пишет газета «Красный маяк».

  • Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»

Участники продемонстрировали техническое мастерство, управляя своими роботами и выполняя разнообразные задания.

Ребята показали смекалку, стратегическое мышление и твердость в решении технических задач, стоящих перед ними на пути к победе.

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