Фестиваль по робототехнике прошел в Опочке
III открытый образовательный фестиваль по робототехнике на базе «IT-куба» в Опочке, пишет газета «Красный маяк».
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
Участники продемонстрировали техническое мастерство, управляя своими роботами и выполняя разнообразные задания.
Ребята показали смекалку, стратегическое мышление и твердость в решении технических задач, стоящих перед ними на пути к победе.
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