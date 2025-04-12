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Происшествия

Два актера устроили поножовщину в Санкт-Петербурге

Конфликт в семье двух актеров в Санкт-Петербурге завершился ножевыми ранениями, пишет 78.ru. Семейные разборки случились сегодняшней ночью. Актриса Александра Дроздова («Дополнительный урок») ударила ножом своего супруга актера Илью Деля ( «Пророк. История Александра Пушкина»).

Дель был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, а его супруга – в полицию. Из-за ЧП в театре Ленсовета, где Илья Дель должен был играть главную роль в спектакле «Театральный роман», премьеру постановки решили не отменять.

Сейчас Дель в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает. 3 апреля Илье исполнилось 40 лет.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов освободился по УДО из колонии. После лечения он намерен вернутся к актерской работе.

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