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Происшествия

ДТП с участием трактора и легковушки произошло в Гдовском районе

ДТП с участием легкового автомобиля и трактора произошло в Гдовском районе, у деревни Любимец, в субботу, 12 апреля. По предварительным данным, трактор выполнял работы по очистке дороги и в момент разворота столкнулся с легковым автомобилем, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Гдовском районе: трактор и авто не поделили дорогу
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Гдовском районе: трактор и авто не поделили дорогу
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Гдовском районе: трактор и авто не поделили дорогу
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Гдовском районе: трактор и авто не поделили дорогу
    Фото: ПАИ. Псковская сводка

В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля — мужчина 1993 года рождения. На месте работают спасатели, сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи.

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