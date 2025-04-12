ДТП с участием трактора и легковушки произошло в Гдовском районе
ДТП с участием легкового автомобиля и трактора произошло в Гдовском районе, у деревни Любимец, в субботу, 12 апреля. По предварительным данным, трактор выполнял работы по очистке дороги и в момент разворота столкнулся с легковым автомобилем, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля — мужчина 1993 года рождения. На месте работают спасатели, сотрудники ГАИ и бригада скорой медицинской помощи.
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