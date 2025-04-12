Зоопарк привезут в Псковскую областную филармонию

20:42, 12 апреля 2025, ПАИ

В рамках цикла «Музыкальный зоопарк» для детей на сцене Псковской областной филармонии в воскресенье, 13 апреля, начнётся «Карнавал животных», сообщили ПАИ в филармонии.

«Карнавал необычный: не людей, а зверей, птиц и рыб, да к тому же музыкальный. Его персонажей мы не увидим, а услышим в музыке французского композитора Камиля Сен-Санса. Большой фантазёр, поэт и путешественник с юмором изобразил своих героев, которые «зазвучат» в исполнении фортепианного дуэта, объединившего двух исполнителей за одним инструментом», – отметили в филармонии.

Концерт рекомендуется для детей от 2 до 6 лет. Ведущая действа – Мария Громова, персонаж-аниматор – Надежда Ярославлева. Представление начнётся в 12 часов.