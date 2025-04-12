Фестиваль патриотической песни прошел в Невеле

21:44, 12 апреля 2025, ПАИ

В Невельском районном Доме культуры прошёл фестиваль патриотической песни «К подвигу героев сердцем прикоснись», посвящённый 80-летию Победы и Году защитника Отечества, сообщает издание «Невельский вестник». В празднике песни приняли участие хоры, вокальные группы и солисты Невельского, Усвятского, Великолукского, Себежского, Новосокольнического, Островского районов и Пскова.

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«Патриотическая песня - это память о солдатах, защищавших нашу землю, это гордость за наше Отечество, это дань памяти великому и бессмертному подвигу нашего народа, поэтому они и звучали искренне и душевно, и тепло принимались зрителями», - отметили после концерта организаторы.

Выступавшие получили дипломы лауреатов фестиваля.