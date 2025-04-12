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Пожарные тушат пожар в Белорусском Пыталовского района

Возгорание в одной из квартир многоквартирного дома произошло в посёлке Белорусский (Пыталовский район) на ул. 60-летия СССР. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

  • Пожар в Белорусском
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Пожар в Белорусском
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Пожар в Белорусском
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Пожар в Белорусском
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Пожар в Белорусском
    Фото: Псковская сводка. ПАИ

Пожарные эвакуировали из задымлённого помещения мужчину. Пострадавшему оказывается первая помощь на месте. Временно были эвакуированы жильцы соседних квартир. В настоящее время пожар локализован, продолжается ликвидация возгорания.

На месте работают пожарные подразделения и сотрудники полиции. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электроприборов.

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