Пожарные тушат пожар в Белорусском Пыталовского района

22:03, 12 апреля 2025, ПАИ

Возгорание в одной из квартир многоквартирного дома произошло в посёлке Белорусский (Пыталовский район) на ул. 60-летия СССР. К моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ



Фото: Псковская сводка. ПАИ









Пожарные эвакуировали из задымлённого помещения мужчину. Пострадавшему оказывается первая помощь на месте. Временно были эвакуированы жильцы соседних квартир. В настоящее время пожар локализован, продолжается ликвидация возгорания.

На месте работают пожарные подразделения и сотрудники полиции. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электроприборов.