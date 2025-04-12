В День воинской славы на берегу Чудского озера посадят аллею

22:57, 12 апреля 2025, ПАИ

Эколого-просветительское и историко-патриотическое мероприятие, посвящённое Дню воинской славы России – Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере и приуроченное к Году защитника Отечества, проведёт национальный парк «Себежский» 18 апреля в Самолве (Гдовский район).

«В рамках мероприятия планируется высадка аллеи Защитников Отечества на берегу Чудского озера, а также открытие новой экологического тропы на берегу Чудского озера, подведение итогов и награждение победителей международного конкурса рисунков «Защитим природу от пожаров!», – рассказала корреспонденту ПАИ директор нацпарка Надежда Подоплёкина.

Кроме того, будет организована экологическая акция уборки территории Ремдовского заказника совместно со студентами ПсковГУ, а также с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Пскова, с учащимися школ Гдовского района. Акция пройдёт в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», инициированной Минобрнауки России совместно с Росмолодёжью и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема».

К мероприятиям могут присоединиться все желающие в 12 часов 18 апреля у мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве (Гдовский район).