За сближением Марса и созвездием Близнецов могут наблюдать псковичи

09:28, 13 апреля 2025, ПАИ

За сближением Марса и созвездием Близнецов могут наблюдать псковичи, сообщается в группе «AstroAlert. Наблюдательная астрономия».

На ближайшие несколько вечеров на небе появится линия из трех ярких звёздочек. Её можно спутать со знаменитым Поясом Ориона, только в данном случае это две звезды и одна планета. Марс сблизился с Кастором и Поллуксом – ярчайшими звёздами созвездия Близнецов.

Сейчас разница в блеске между планетой и звёздами будет не такой большой, как это было три месяца назад во время первого подобного сближения в этом сезоне.Наблюдать это соединение можно с вечера и до середины ночи над западной и северо-западной частью горизонта.