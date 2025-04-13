За сближением Марса и созвездием Близнецов могут наблюдать псковичи
За сближением Марса и созвездием Близнецов могут наблюдать псковичи, сообщается в группе «AstroAlert. Наблюдательная астрономия».
На ближайшие несколько вечеров на небе появится линия из трех ярких звёздочек. Её можно спутать со знаменитым Поясом Ориона, только в данном случае это две звезды и одна планета. Марс сблизился с Кастором и Поллуксом – ярчайшими звёздами созвездия Близнецов.
Сейчас разница в блеске между планетой и звёздами будет не такой большой, как это было три месяца назад во время первого подобного сближения в этом сезоне.Наблюдать это соединение можно с вечера и до середины ночи над западной и северо-западной частью горизонта.
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