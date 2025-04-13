Расписание экологических экскурсий в новом сезоне опубликовал Полистовский заповедник

13:18, 13 апреля 2025, ПАИ

Расписание экологических экскурсий в новом сезоне опубликовал Полистовский заповедник. Начиная с мая заповедные Полистовские болота можно увидеть на экскурсиях «Плавницкое болото» и «Дорогою бобра».

«Плавницкое болото» – проходит через разные виды болота: низинное, переходное и верховое, знакомит путешественников с минеральными островами, на одном из которых расположена смотровая вышка, пересекает долину реки Плавница.На протяжении всего маршрута тропа оборудована деревянными мостками и не требует никакой специальной подготовки. Продолжительность экскурсии - около 4,5 часов.

«Дорогою бобра» - маршрут, на котором можно познакомиться с инженерными сооружениями старинных обитателей Полистовья - бобров. Маршрут проходит через луга и леса охранной зоны заповедника.

Расписание экскурсий можно увидеть здесь.

Маршрут «Люди и леса» доступен круглогодично по предварительной записи.

Подробности можно узнать по почте edemvpolisto@gmail.com или по телефону: +7 (81141) 22-391по будням с 9:00 до 18:00.