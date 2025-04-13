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Общество

Школьник из Пскова победил в областном этапе ​олимпиады «Умники и умницы»

Школьник из Пскова победил в региональном этапе ​олимпиады «Умники и умницы», сообщили ПАИ в Государственном архиве Псковской области.

Фото из телеграм-канала Госархива Псковской области

В состав жюри вошли заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, заместитель руководителя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая, проректор по учебной работе Псковского государственного университета Людмила Алиева и руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Фото из телеграм-канала Госархива Псковской области

Тема состязаний – события Великой Отечественной войны.

Абсолютным победителем стал Артём Николаев из лицея экономики и предпринимательства № 10 в Пскове, финалистом – Дмитрий Маринов из школы № 3 в Порхове, призёрами – Анна Бурлакова из Пустошкинского центра образовани и Ксения Крылова из гуманитарного лицея в Пскове. Специальным призом Юрия Вяземского отмечен Кирилл Сула из Островской гимназии.

«Все, кто вышел сегодня на цветные дорожки, уже стали победителями. Каждый на предшествующих этапах продемонстрировал погружённость в изучение предметов, детальное знание предлагаемых в рамках олимпиады тем. Ребят отличает аналитический склад ума, целеустремлённость. Ответы каждого вызывают особое чувство гордости, ты понимаешь, насколько ответственно подходят сегодня педагоги к преподаванию своих предметов не только в областном центре, но и в небольших посёлках», – отметила Наталья Исакова.

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