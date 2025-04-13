До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 14 апреля

18:00, 13 апреля 2025, ПАИ

14 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть южный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура по области ночью –1...+4 градуса, днём +16...+21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.