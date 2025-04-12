Пьяный гдович снова сел нетрезвым за руль мотоблока

10:41, 13 апреля 2025, ПАИ

У дома на улице Никитина в Гдове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, который управлял мотоблоком. Выяснилось, что местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее у него уже были проблемы с законом за совершение аналогичного правонарушения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Госавтоинспекция Псковской области напоминает водителям транспортных средств, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. В результате оплошность на дороге, допущенная водителем «под градусом», может стоить кому-то жизни.