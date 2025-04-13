Что делать при потере банковской карты, рассказали псковичам в полиции

12:09, 13 апреля 2025, ПАИ

Что делать при потере банковской карты, рассказали псковичам в полиции.

«Чтобы не потерять банковскую карту, старайтесь носить её с другими вещами, которые всегда с вами. Например, можно положить её под прозрачный чехол мобильного телефона. Носить карту лучше в кошельке или портмоне – так меньше шансов её потерять. Можно купить для банковской карты отдельный чехол с застёжкой на цепочке», – порекомендовали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Если же банковская карта всё-таки была утеряна или похищена, то для сохранения денежных средств целесообразно сразу же сделать следующее:

заблокировать банковскую карту, позвонив в банк или воспользовавшись мобильным приложением;

если картой уже воспользовался злоумышленник, расплатившись за товар или услугу, необходимо обратится в полицию и написать заявление, подробно описать произошедшее, указав номер банковской карты, а также размер списанной суммы;

если владелец карты нашёл её сам или карту вернуло третье лицо, то для обеспечения безопасности денежных средств лучше её перевыпустить. Номер счёта при этом останется прежним, изменится лишь номер карты, CVV/CVC – код и ПИН-код.

Для сохранения наличных средств можно их снять или перевести на другой счёт. А сделать это возможно следующими способами: