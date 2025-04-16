Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла более чем на 5%

13:53, 16 апреля 2025, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области с 7 по 13 апреля по сравнению с предыдущей неделей выросла более чем на 5 % (3 548 против 3 740 случаев), сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших по области за неделю составила 55,4 %. В Пскове зарегистрировали 1 536 случаев ОРВИ, или 41,1 % от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Зарегистрировано 79 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.