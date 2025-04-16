Заболеваемость гриппом в Псковской области остаётся на том же уровне
79 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 7 по 13 апреля. Столько же случаев было зафиксировано и на предыдущей неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что с 7 по 13 апреля в Псковской области зафиксировали 3 740 случаев заболевания ОРВИ.
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