Заболеваемость гриппом в Псковской области остаётся на том же уровне

14:02, 16 апреля 2025, ПАИ

79 случаев заболеваемости гриппом зарегистрировали в Псковской области с 7 по 13 апреля. Столько же случаев было зафиксировано и на предыдущей неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований у заразившихся жителей Псковской области подтверждены грипп A и грипп B, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что с 7 по 13 апреля в Псковской области зафиксировали 3 740 случаев заболевания ОРВИ.