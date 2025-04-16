Полярное сияние запечатлели в Себежском районе

08:56, 16 апреля 2025, ПАИ

Полярное сияние удалось запечатлеть в Себежском районе в ночь с 15 на 16 апреля. Снимки сделала Олеся Трофимова, пишет газета «Призыв».



Фото: Олеся Трофимова



Фото: Олеся Трофимова



Фото: Олеся Трофимова



Фото: Олеся Трофимова



Фото: Олеся Трофимова



Фото: Олеся Трофимова











Ранее сообщалось, что луну над Плоской башней запечатлели в Пскове. Помимо этого, о балдже Млечного Пути на примере снимков из Псковского, Новоржевского и Палкинского районов рассказали псковичам.