Полетели-поехали! Авторская программа «Тема недели»

12:01, 13 апреля 2025, ПАИ

Представляем текстовую версию авторской программы «Тема недели» от 12 апреля. В центре внимания новое оборудование в аэропорту Пскова, обсуждение проекта памятника воинам в Белом Мху, первый региональный медиафорум, ожидание нового руководителя ПсковГУ.

Начну с хорошей новости для тех, кто пользуется услугами аэропорта Пскова. Здесь прошла лётная проверка системы посадки СП-90. Облёт совершала группа экспертов воздушной лаборатории на базе самолёта Ан-26.

СП-90 – это комплекс радиотехнического и светосигнального оборудования, он обеспечит самолётам более точный заход на посадку даже при низкой облачности. Мы несколько месяцев назад рассказывали о том, что он появится в нашем аэропорту.

И вот появился, и это просто замечательно. Ведь сколько раз мы становились свидетелями того, как переносились вылеты именно из-за непогоды. Теперь ситуация поменяется.

А пока установленный комплекс СП-90 проходит сертификацию в Росавиации.

К теме развития аэропорта я вернусь в ближайший вторник в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь». Гостьей эфира станет заместитель губернатора Нинель Салагаева, и у неё точно есть интересные новости. Не пропустите: вторник, 14 часов.

***

Правительство Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым продолжает помогать и поддерживать участников СВО и их семьи. И, безусловно, одно из главных мест в этом занимает увековечивание памяти псковских воинов. Под Псковом в деревне Белый Мох в этом году появится воинский мемориал. Михаил Ведерников вновь встретился с представительными женсовета Псковского гарнизона, чтобы обсудить детали проекта. Во встрече участвовали и автор, скульптор Денис Стритович, и глава города Борис Елкин.

***

На этой неделе в Пскове впервые прошёл первый региональный детский медиафорум. На мой взгляд, событие знаковое, и не только потому, что произошло впервые, а потому, что вновь доказало, что в нашей области огромное количество талантливых ребят. И что важно для медиасферы, многие из них видят себя в будущем журналистами. Средства массовой информации, как и многие другие сферы, испытывают дефицит кадров. А на форуме взрослые тети и дяди из СМИ, такие как я сам, увидели: вот они, будущие коллеги, которые уже сейчас готовы учиться. И это, друзья, большое удовольствие.

***

На следующей неделе ожидается назначение врио ректора Псковского государственного университета. Напомню, ректор университета Наталья Ильина была задержана правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело непростое и неоднозначное, впереди длительное расследование.

А пока вместе с вами ждём, кто возглавит вуз. Нового руководителя должно назначить Министерство науки и высшего образования. Ожидается, что назначение состоится на будущей неделе.

***

В Пскове побывал известнейший режиссёр, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров. Это он снял «Курьера», «Звезду», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза» и многие другие замечательные фильмы.

Карен Георгиевич встретился с участниками детского медиафорума. Глава региона Михаил Ведерников обсудил с Кареном Шахназаровым сотрудничестве в сфере кинематографа.