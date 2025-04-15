Прогноз: валовый региональный продукт Псковской области за 2024 год вырастет на 3%

15:04, 15 апреля 2025, ПАИ

Валовый региональный продукт (ВРП) Псковской области по итогам 2024 года вырастет на 3 %, такой прогноз озвучила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля. При этом она напомнила, что официальные данные по ВРП за 2024 год поступят только в начале 2026 года.

«Мы только-только получили статданные по 2023 году. ВРП – очень ёмкий показатель, который формируется из разных индексов. Его оценка и анализ делается долго. Поэтому показатель ВРП за 2024 год мы получим где-то в марте 2026 года», – отметила Нинель Салагаева.

«В 2023 году валовый региональный продукт вырос относительно 2022 года на 5,4 %. В среднем этот показатель – 4,7 %. 2023 год был годом роста, годом ещё низких процентных ставок. И, соответственно, экономика давала позитивную динамику. В 2024 году ключевая ставка в середине года поменялась, заметно выросла. Но благодаря инертности экономики резкого замедления не произошло. Поэтому за 2024 год будет снижение ВРП относительно 2023 года, но тем не менее динамика будет положительная. По прогнозам мы ожидаем рост примерно в районе 3 %», – рассказала заместитель губернатора.

Прогноз основывается на том, что доля индекса промышленного производства в ВРП составляет 20-21 %, а в 2024 году промпроизводство в Псковской области показывало рост 7,7 %, «это даже выше, чем по Северо-Западу», уточнила Нинель Салагаева.