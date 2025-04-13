Через час в библиотеке Овсища начнётся лекция о ручьях и родниках микрорайона

13:51, 13 апреля 2025, ПАИ

Сегодня, 13 апреля, в 15:00 в библиотеке Овсища на Алёхина, 20 начнётся лекция о ручьях и родниках микрорайона, сообщили ПАИ организаторы.

Лекцию проведёт краевед Олег Ивченко, автор статей о Пскове и нескольких краеведческих книг: «Овсище в алмазах. История северо-западной окраины Пскова», «История псковского завода «Тиконд», «Сокольница».

В рамках проекта «Город. Улица. Мой дом» Олег Ивченко проводит в библиотеке цикл бесед об истории и достопримечательностях микрорайона Овсище, а в теплое время года ещё и краеведческие прогулки по окрестностям микрорайона Овсище.

Олег Ивченко уже посвятил отдельную встречу в библиотеке микрорайона Овсище Чертову ручью, который был упомянут в летописях более 400 лет назад и связан с осадой Пскова 1615 года, а также фигурирует в литературном произведении Юрия Тынянова.