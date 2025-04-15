О ценности небольших инвестпроектов рассказала Нинель Салагаева

16:41, 15 апреля 2025, ПАИ

Нижняя планка стоимости инвестпроектов в 50 млн рублей, которые берёт на сопровождение Фонд инвестиционного развития, понижаться не будет, сообщила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

«Понижать не будем, это точно. Мы думали повысить планку. Но видим востребованность: приходят инвесторы с вилкой проектов от 50 до 100 млн рублей. Их достаточно много, они нуждаются в том, чтобы их сопровождали, помогали. Пул таких инвесторов дает большое количество рабочих мест и формирует структуру МСП в регионе», – пояснила Нинель Салагаева. Таким образом, планка «входа» на сопровождение Фондом инвестразвития Псковской области остается прежней – 50 млн рублей.

«С учетом того что сейчас крупные инвестиционные проекты в целом замораживаются, ставятся на паузу, нашу экономику спасают в том числе такие проекты», – отметила вице-губернатор.