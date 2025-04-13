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Общество

В версии WhatsApp для Windows обнаружена уязвимость

В версии WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для Windows обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять специальные вложения, маскируя их под безопасные файлы. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Злоумышленник может отправить ВПО как безопасный документ или картинку. При открытии такого файла внутри WhatsApp вредоносная программа может запуститься незаметно. Уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6», — сообщило ведомство.

Чтобы избежать проблем, нужно обновить WhatsApp до последней версии и не открывать никакие вложения от незнакомцев.

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