Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева станет гостьей программы «Оглавление»
Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.
Каков промышленный потенциал Псковской области? Что происходит с валовым региональным продуктом? Как поменялся в регионе инвестиционный климат и в чём сила небольших инвестпроектов? Какие ниши захватали псковские производства после уходя западных компаний? Сколько будет стоить недостроенный кампус на берегу Великой? Когда начнётся и закончится строительство нового терминала псковского аэропорта?
На эти и другие темы с вице-губернатором Нинель Салагаевой поговорит ведущий программы Александр Машкарин.
Программа «Оглавление» выйдет в радиоэфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева станет гостьей программы «Оглавление»
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