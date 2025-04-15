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Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева станет гостьей программы «Оглавление»

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

Нинель Салагаева. Фото: ПАИ

Каков промышленный потенциал Псковской области? Что происходит с валовым региональным продуктом? Как поменялся в регионе инвестиционный климат и в чём сила небольших инвестпроектов? Какие ниши захватали псковские производства после уходя западных компаний? Сколько будет стоить недостроенный кампус на берегу Великой? Когда начнётся и закончится строительство нового терминала псковского аэропорта?

На эти и другие темы с вице-губернатором Нинель Салагаевой поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» выйдет в радиоэфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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