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Общество

Путешественники раскупили почти все билеты на туристический поезд «Псковские каникулы»

Путешественники раскупили почти все билеты на новый туристический поезд «Псковские каникулы». Таковы данные официального сайта Российских железных дорог.

В продаже осталось всего 52 купейных места, в том числе четыре предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Большая часть оставшихся в продаже мест – верхние полки.

Фото: ПАИ

Ранее сообщалось, что поезд отправится в путь вечером 11 июня по маршруту Москва – Великие Луки – Псков – Москва. В дороге путешественники проведут два дня и три ночи и вернутся в столицу утром 14 июня. Тур совпадёт с календарными выходными в честь Дня России.

За два дня путешественники смогут прогуляться по старинной крепости в Великих Луках, побывать в краеведческом музее и усадьбе Ореховно в Пустошкинском районе.

Главным событием первого дня путешествия станет массовый старт десятков воздушных шаров на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Затем путешествие продолжится в Пскове, где туристы прогуляются по городу, побывают в кремле и увидят древние фрески Мирожского монастыря.

В составе предусмотрены только купейные вагоны. В дополнение к билету можно купить комплексный тур или отдельные экскурсии по городам маршрута.

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