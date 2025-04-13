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Общество

Алексей Наумец провёл личный приём семей ветеранов СВО из Куньинского района

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец провёл личный приём семей ветеранов специальной военной операции из Куньинского района, сообщили ПАИ в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Фото предоставлено региональным отделением фонда «Защитники Отечества»

В подготовке встречи и организации личного приема родственников участников СВО приняла участие социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Куньинском районе Вера Никифорова.

Прием проходил в формате личного диалога и установления контакта с каждым из членов семей участников СВО. Сенатор выслушал, поддержал и обсудил вопросы, с которыми пришли родные и близкие участников спецоперации.

В ходе встречи многие смогли получить ответы и рекомендации по дальнейшим действиям. Некоторые вопросы, озвученные родственниками участников СВО, взяты сенатором на особый контроль.

«Членам семей участников специальной военной операции будет оказано максимальное содействие в выполнении просьб и обращений», - заверил Алексей Наумец в завершение встречи.

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