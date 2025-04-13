Алексей Наумец провёл личный приём семей ветеранов СВО из Куньинского района

16:14, 13 апреля 2025, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец провёл личный приём семей ветеранов специальной военной операции из Куньинского района, сообщили ПАИ в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

В подготовке встречи и организации личного приема родственников участников СВО приняла участие социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Куньинском районе Вера Никифорова.

Прием проходил в формате личного диалога и установления контакта с каждым из членов семей участников СВО. Сенатор выслушал, поддержал и обсудил вопросы, с которыми пришли родные и близкие участников спецоперации.



В ходе встречи многие смогли получить ответы и рекомендации по дальнейшим действиям. Некоторые вопросы, озвученные родственниками участников СВО, взяты сенатором на особый контроль.



«Членам семей участников специальной военной операции будет оказано максимальное содействие в выполнении просьб и обращений», - заверил Алексей Наумец в завершение встречи.