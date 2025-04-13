Псковские археологи объяснили, откуда берутся названия раскопов

16:43, 13 апреля 2025, ПАИ

Сотрудники археологического центра Псковской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснили, откуда берутся названия раскопов.

Название раскопа – это уникальный шифр, который никогда не повторяется, но хранит важные научные сведения. Прежде, чем выйти в поле, археологи изучают архивные материалы, публикации, исторические карты, планы и другие научные источники. Благодаря этому, еще до начала работ получается выяснить, какие объекты средневекового города могут войти в пятно раскопа.

Название (имя, шифр) раскопу присваивается по объектам в соответствии с исторической топографией и это может быть:

- уличная магистраль, название древней дороги или существующей улицы в настоящее время (раскоп Великоулицкий-1 на улице Советской);

- крепостные сооружения, церковь или монастырь. Эти объекты могут быть полностью утрачены и известны только по историческим источникам или остатки архитектурных конструкций находятся под землей (раскоп Введенский-1 на улице Плехановский посад);

- средневековые топонимы, то есть близкое месторасположение исторических объектов (раскопы Княжий Двор-1, Княжий Двор-2 - территория бывшего кинотеатра «Октябрь»).

Рядом расположенные раскопы имеют одно название, но в их шифре добавляется цифра. Например, шифр раскопа П-21-КнД-1 читается так: «Псков-2021 год-раскоп на месте Княжьего Двора».

Речь идет об археологических работах на территории Пскова. Раскопы, которые, располагаются на территории Псковской области, название получают по ближайшему населенному пункту.