Практические занятия по поиску пропавших людей в городе пройдут в Пскове и Великих Луках

17:23, 13 апреля 2025, ПАИ

Практические занятия по алгоритмам поиска людей в городе пройдут в Пскове и Великих Луках, сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Участники встреч узнают, как искать пропавшего человека в городе, правильно расклеивать ориентировки, осматривать торговые центры и опрашивать свидетелей.

24 апреля в 18:45 сбор участников практического занятия в Пскове состоится у памятника «Пушкин и Крестьянка» (автобусная остановка «Летний сад»).

29 апреля в 19:00 сбор участников практического занятия в Великих Луках состоится в Петровском парке у памятника Петра I.

Участников просят зарегистрироваться. Форму можно найти в группе отряда в «ВКонтакте».