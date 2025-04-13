Практические занятия по поиску пропавших людей в городе пройдут в Пскове и Великих Луках
Практические занятия по алгоритмам поиска людей в городе пройдут в Пскове и Великих Луках, сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Участники встреч узнают, как искать пропавшего человека в городе, правильно расклеивать ориентировки, осматривать торговые центры и опрашивать свидетелей.
24 апреля в 18:45 сбор участников практического занятия в Пскове состоится у памятника «Пушкин и Крестьянка» (автобусная остановка «Летний сад»).
29 апреля в 19:00 сбор участников практического занятия в Великих Луках состоится в Петровском парке у памятника Петра I.
Участников просят зарегистрироваться. Форму можно найти в группе отряда в «ВКонтакте».
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