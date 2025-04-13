О правилах театрального этикета рассказали псковичам

17:07, 13 апреля 2025, ПАИ

О правилах театрального этикета рассказали псковичам в пресс-службе Псковского академического театра драмы.

Чтобы вечер в театре не разочаровал, нужно соблюдать простые правила:

- После третьего звонка вход в зал запрещен.

- Выключайте звук на телефонах и затемняйте экраны. Фотографии в театре делать можно, но без вспышки.

- Воздержитесь во время спектакля от громких обсуждений, разговоров по телефону.

- Не приносите в зал еду и напитки кроме питьевой воды.



- Постарайтесь не выходить из зала без веской причины.

- Поблагодарить артистов за спектакль можно, подарив цветы во время поклона. Не поднимайтесь для этого на сцену – в целях безопасности и сохранения режиссерской задумки.

- Также не стоит бросать цветы артистам с балкона. За время поклона можно спуститься в зрительный зал и подарить букет.