О правилах театрального этикета рассказали псковичам
О правилах театрального этикета рассказали псковичам в пресс-службе Псковского академического театра драмы.
Чтобы вечер в театре не разочаровал, нужно соблюдать простые правила:
- После третьего звонка вход в зал запрещен.
- Выключайте звук на телефонах и затемняйте экраны. Фотографии в театре делать можно, но без вспышки.
- Воздержитесь во время спектакля от громких обсуждений, разговоров по телефону.
- Не приносите в зал еду и напитки кроме питьевой воды.
- Постарайтесь не выходить из зала без веской причины.
- Поблагодарить артистов за спектакль можно, подарив цветы во время поклона. Не поднимайтесь для этого на сцену – в целях безопасности и сохранения режиссерской задумки.
- Также не стоит бросать цветы артистам с балкона. За время поклона можно спуститься в зрительный зал и подарить букет.
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