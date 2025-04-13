Наступление «автомобильной» весны спрогнозировали синоптики

18:23, 13 апреля 2025, ПАИ

Когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

Точны сроков наступления «автомобильной» весны не существует, отметил он.

При этом, начать меня зимнюю резину на летнюю в европейской части можно будет уже на следующей неделе - с приходом тепла.

«Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для это будут условия», - подчеркнул Роман Вильфанд.

Менять зимнюю резину на автомобиле можно только тогда, когда ночные температуры не опускают ниже 5-7 градусов минимум пять дней, пояснил он.