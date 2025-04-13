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Происшествия

Очевидцев наезда на пешехода ищут в Великих Луках

Очевидцев наезда на пешехода ищут в Великих Луках, пишет Luki-News.

7 марта около 17:30 на перекрестке улиц 3-й Ударной Армии и Дьяконова водитель предположительно на «ВАЗ 2106» либо «ВАЗ 2103» совершил наезд на пешехода и скрылся с места. При этом пешеход переходил по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, ведя рядом с собой велосипед.

Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться в полицию или позвонить по телефону 7-51-41.

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