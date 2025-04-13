Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке

Баня загорелась в деревне Попадинка Порховского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

При тушении был обнаружен погибший питомец – собака. Обстоятельства возгорания выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 апреля 2025

Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке
12 апреля 2025

Пожарные тушат пожар в Белорусском Пыталовского района
12 апреля 2025

ДТП с участием трактора и легковушки произошло в Гдовском районе
12 апреля 2025

58-летний мужчина пропал в Пушкиногорском районе
12 апреля 2025

Себежанин попал под суд за хранение опия в бане
12 апреля 2025

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Палкино
11 апреля 2025

Отчима подозревают в убийстве пасынка в Псковской области
11 апреля 2025

Труп мужчины с ножевым ранением нашли в Дно

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...