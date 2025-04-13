Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке
Баня загорелась в деревне Попадинка Порховского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
При тушении был обнаружен погибший питомец – собака. Обстоятельства возгорания выясняются.
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