Дождевые тучи принесёт циклон на Северо-Запад

20:06, 13 апреля 2025, ПАИ

Какой будет погода на предстоящей неделе, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

На предстоящей неделе на Северо-Запад придут согретые Гольфстримом воздушные массы вместе с разрозненными массивами дождевых туч.

Днём температура на севере повысится от –4 до +9 градусов, на севере – от +18 до + 23. На 4–5 градусов прохладнее будет только в первые дни недели.