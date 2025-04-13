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Дождевые тучи принесёт циклон на Северо-Запад

Какой будет погода на предстоящей неделе, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».

Дождевые тучи принесёт циклон на Северо-Запад. Фото: ПАИ

На предстоящей неделе на Северо-Запад придут согретые Гольфстримом воздушные массы вместе с разрозненными массивами дождевых туч.

Днём температура на севере повысится от –4 до +9 градусов, на севере – от +18 до + 23. На 4–5 градусов прохладнее будет только в первые дни недели.

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