Дождевые тучи принесёт циклон на Северо-Запад
Какой будет погода на предстоящей неделе, рассказали специалисты метеоцентра «Фобос».
На предстоящей неделе на Северо-Запад придут согретые Гольфстримом воздушные массы вместе с разрозненными массивами дождевых туч.
Днём температура на севере повысится от –4 до +9 градусов, на севере – от +18 до + 23. На 4–5 градусов прохладнее будет только в первые дни недели.
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