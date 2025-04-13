Причины появления кашля назвал терапевт

21:04, 13 апреля 2025, ПАИ

Главные причины появления кашля назвала терапевт Наталья Матвеева, пишут «Известия».

Наиболее распространённой причиной кашля могут быть бактериальные или вирусные инфекции, такие как грипп, бронхит, ОРВИ, пневмония или коклюш, пояснила она.

Также может появляться сухой кашель, сопровождаемый зудом в горле, чиханием или слезоточением, из-за аллергической реакции на пыль, пыльцу, шерсть животных или химические вещества.

Кроме того, у курильщиков кашель становится хроническим из-за прогрессирующего воспаления дыхательных путей. Чаще он бывает утренним с отхождением мокроты с постепенный появлением одышки, отметила специалист.

Острый кашель обычно длится до трёх недель и вызван простудой или гриппом. Подострый кашель же длится три – восемь недель и возникает после перенесённой инфекции. Хронический кашель длится более восьми недель и может быть связан с астмой, ГЭРБ или курением.