Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Причины появления кашля назвал терапевт

Главные причины появления кашля назвала терапевт Наталья Матвеева, пишут «Известия».

Наиболее распространённой причиной кашля могут быть бактериальные или вирусные инфекции, такие как грипп, бронхит, ОРВИ, пневмония или коклюш, пояснила она.

Также может появляться сухой кашель, сопровождаемый зудом в горле, чиханием или слезоточением, из-за аллергической реакции на пыль, пыльцу, шерсть животных или химические вещества.

Кроме того, у курильщиков кашель становится хроническим из-за прогрессирующего воспаления дыхательных путей. Чаще он бывает утренним с отхождением мокроты с постепенный появлением одышки, отметила специалист.

Острый кашель обычно длится до трёх недель и вызван простудой или гриппом. Подострый кашель же длится три – восемь недель и возникает после перенесённой инфекции. Хронический кашель длится более восьми недель и может быть связан с астмой, ГЭРБ или курением.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 апреля 2025

О подвигах советских летчиков Михаила Жукова, Степана Здоровцева и Петра Харитонова рассказал псковский губернатор
13 апреля 2025

В 33-й раз прошёл праздник народной музыки в честь Бориса Трояновского в Новоржеве
13 апреля 2025

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»
13 апреля 2025

Дождевые тучи принесёт циклон на Северо-Запад
13 апреля 2025

Усвятский мальчик за десять лет создал коллекцию фигурок из пластилина
13 апреля 2025

Митрополит Матфей совершил литургию в празднование Входа Господня в Иерусалим
13 апреля 2025

Наступление «автомобильной» весны спрогнозировали синоптики
13 апреля 2025

До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 14 апреля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...