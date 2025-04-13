О подвигах советских летчиков Михаила Жукова, Степана Здоровцева и Петра Харитонова рассказал псковский губернатор

21:35, 13 апреля 2025, ПАИ

О подвигах советских летчиков Михаила Жукова, Степана Здоровцева и Петра Харитонова рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из рубрики «Родина Знамени Победы» в своём Telegram-канале.

«Обороняя Псков, 28 и 29 июня они применили против немецких самолетов таран и выжили. Все трое стали первыми героями Советского Союза с начала войны. Впоследствии Степан Здоровцев погиб 9 июля под Псковом. Немецким истребителям удалось подбить его самолет. Михаил Жуков погиб в 43-м, в начале прорыва блокады Ленинграда. А Петр Харитонов прошел всю войну и дожил до 1987 года», - отметил он.

Воздушный таран - это изобретение русских пилотов, добавил губернатор. Его впервые применил в 1914 году лётчик-ас Пётр Нестеров, автор «Мёртвой петли».

«В Советском Союзе о нём не забывали, перед войной были даже выставки, посвящённые памяти героя. Возможно, именно поэтому так много лётчиков следовало его примеру», - рассказал глава региона.

За время Великой Отечественной войны советские пилоты применили воздушный таран более шестисот раз. Еще более пятисот экипажей повторили подвиг капитана Гастелло - огненный таран наземной цели. Шестнадцать поразили надводные и береговые цели.

«К сожалению, не всем героям удалось уцелеть в результате опасного маневра. Треть из них погибли. Все они прекрасно знали риски, но в тяжелейших условиях делали все для защиты своего отечества. И мы всегда будем помнить и чтить их мужество и самопожертвование», - заключил Михаил Ведерников.