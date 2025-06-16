Минувшие выходные в Псковской области были полны замечательных событий – Михаил Ведерников

07:57, 16 июня 2025, ПАИ

Минувшие выходные в Псковской области были полны замечательных событий, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Минувшие выходные в Псковской области были полны замечательных событий – фестивалей, концертов и соревнований. Только в День России прошло порядка 300 мероприятий. Одно из самых ярких – фестиваль классической музыки «На страже мира. Луки на Ловати» с участием солистов Мариинки», – отметил Михаил Ведерников.

Также Псков подхватил музыкальную эстафету 13 июня, заметил губернатор. «Три дня в стенах Кремля выступали лучшие хоровые коллективы страны – гости Всероссийского фестиваля им. Гривского», – напомнил глава региона.

Кроме того, состоялась XXI Псковская парусная регата. В Кривске собрались более 250 спортсменов, включая паралимпийскую сборную России.

«Чемпионат России по воздухоплавательному спорту – одно из самых зрелищных мероприятий, которое ежегодно проходит в начале июня в Великих Луках и неизменно собирает большое количество зрителей», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В Печорском, Палкинском округах и в Пскове прошли старты Всероссийских соревнований по велоспорту среди юношей, а также областной Кубок и городское первенство на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова.

Псковская епархия провела соревнования по мини-футболу в память о Герое России иерее Антонии Савченко и пригласила к участию команды «Дружины», Центра «Воин», ПсковГУ, ФССП, Сбербанка и города Печоры.

«Изборск в выходные погрузился в раннее средневековье – здесь прошёл фестиваль «Исаборг» со сражениями и турнирами, ремесленными площадками и концертами», – добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, в ночь с 13 на 14 июня прошел ультрамарафон Crazy Owl, в котором приняли участие более двух тысяч атлетов со всей России.

«Конечно, это только часть мероприятий, всё не перечислить. Надеюсь, вы нашли себе занятие по душе и хорошо отдохнули перед предстоящей неделей», – заключил Михаил Ведерников.