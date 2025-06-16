На резервные дни для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 94 тысячи человек

08:25, 16 июня 2025, ПАИ

Резервные даты для сдачи ЕГЭ назначены с 16 по 23 июня, и на участие в экзаменах в этот период зарегистрировано почти 94 тысячи человек, среди которых большинство составляют выпускники предыдущих лет, пишет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

В сообщении говорится, что на участие в экзаменах в резервные сроки зарегистрировано почти 94 тысячи человек, из которых большинство составляют выпускники прошлых лет, их более 55 тысяч. Экзамены пройдут в 2 438 пунктах проведения экзаменов, которые откроются во всех регионах России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за границей.

Наибольшее количество зарегистрированных участников в резервные сроки наблюдается на ЕГЭ по русскому языку (свыше 35,8 тыс. человек), обществознанию (примерно 28,6 тыс. человек), профильной математике (более 25,6 тыс. человек), биологии (более 17 тыс. человек), физике (более 12,6 тыс. человек) и информатике (около 12,3 тыс. человек).

Сообщается, что в организации экзаменов участвуют более 70 тысяч сотрудников и примерно 7,4 тысячи общественных наблюдателей.

ЕГЭ по географии, литературе, обществознанию и физике пройдет 16 июня, по русскому языку – 17 июня, а 18 июня будут экзамены по истории, химии и устной части ЕГЭ по иностранным языкам. 19 июня состоятся экзамены по биологии, информатике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 20 июня – по математике базового и профильного уровней, а 23 июня – по всем учебным предметам.