Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На резервные дни для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 94 тысячи человек

Резервные даты для сдачи ЕГЭ назначены с 16 по 23 июня, и на участие в экзаменах в этот период зарегистрировано почти 94 тысячи человек, среди которых большинство составляют выпускники предыдущих лет, пишет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Фото: ПАИ

В сообщении говорится, что на участие в экзаменах в резервные сроки зарегистрировано почти 94 тысячи человек, из которых большинство составляют выпускники прошлых лет, их более 55 тысяч. Экзамены пройдут в 2 438 пунктах проведения экзаменов, которые откроются во всех регионах России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за границей.

Наибольшее количество зарегистрированных участников в резервные сроки наблюдается на ЕГЭ по русскому языку (свыше 35,8 тыс. человек), обществознанию (примерно 28,6 тыс. человек), профильной математике (более 25,6 тыс. человек), биологии (более 17 тыс. человек), физике (более 12,6 тыс. человек) и информатике (около 12,3 тыс. человек).

Сообщается, что в организации экзаменов участвуют более 70 тысяч сотрудников и примерно 7,4 тысячи общественных наблюдателей.

ЕГЭ по географии, литературе, обществознанию и физике пройдет 16 июня, по русскому языку – 17 июня, а 18 июня будут экзамены по истории, химии и устной части ЕГЭ по иностранным языкам. 19 июня состоятся экзамены по биологии, информатике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 20 июня – по математике базового и профильного уровней, а 23 июня – по всем учебным предметам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2025

Новые правила расчёта выходного пособия и отпускных в России вступят в силу с 1 сентября
16 июня 2025

Поисковики начали подготовку к подъёму советского самолёта из озера в Псковской области
16 июня 2025

Десять тысяч зрителей посетило Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове
16 июня 2025

Гастрономический фестиваль «Лешуга» пройдёт в Пскове с 15 по 17 августа
16 июня 2025

Погоду в Псковской области испортит циклон с Северной Атлантики
16 июня 2025

Петров пост начался у православных верующих
16 июня 2025

На резервные дни для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 94 тысячи человек
16 июня 2025

Минувшие выходные в Псковской области были полны замечательных событий – Михаил Ведерников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...