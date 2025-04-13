О штрафах за вылов рыбы в период нереста напомнил юрист
О штрафах за вылов рыбы в период нереста напомнил юрист Магомед Янгулби, пишет РИА Новости.
Общий нерестовый запрет на территории России действует с 20 апреля по 20 июня, но в каждом регионе могут быть установлены свои нормы и сроки.
Ответственность за нарушение запрета предусмотрена от штрафа в пять тысяч рублей до одного миллиона. Кроме того, в особо тяжких случаях за нарушение запрета предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до трех лет, напомнил юрист.
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