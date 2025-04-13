Печорские школьники стали победителями областных соревнований по кроссу

23:42, 13 апреля 2025, ПАИ

Печорские школьники стали победителями областных соревнований по кроссу, пишет газета «Печорская правда».

Финал соревнований среди учащихся восьмых классов в рамках XVII областной спартакиады, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Печорах.

Организованные Печорской ДЮСШ соревнования собрали 160 человек. На старт вышло 16 команд со всей Псковской области.

По итогам соревнований первое место завоевали учащиеся восьмого класса Печорской школы.