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Печорские школьники стали победителями областных соревнований по кроссу

Печорские школьники стали победителями областных соревнований по кроссу, пишет газета «Печорская правда».

Печорские школьники стали победителями областных соревнований по кроссу. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Финал соревнований среди учащихся восьмых классов в рамках XVII областной спартакиады, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Печорах.

Организованные Печорской ДЮСШ соревнования собрали 160 человек. На старт вышло 16 команд со всей Псковской области.

По итогам соревнований первое место завоевали учащиеся восьмого класса Печорской школы.

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