Печорские школьники стали победителями областных соревнований по кроссу
Печорские школьники стали победителями областных соревнований по кроссу, пишет газета «Печорская правда».
Финал соревнований среди учащихся восьмых классов в рамках XVII областной спартакиады, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Печорах.
Организованные Печорской ДЮСШ соревнования собрали 160 человек. На старт вышло 16 команд со всей Псковской области.
По итогам соревнований первое место завоевали учащиеся восьмого класса Печорской школы.
Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате федеральной службы судебных приставов по единоборству
В Псковской области подвели итоги регионального этапа всероссийских спортивных игр среди школьников