«Погладить себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу»: зачем девушки так делали 14 апреля

07:40, 14 апреля 2025, ПАИ

Память преподобной Марии Египетской, которая считается покровительницей кающихся женщин, чтит православная церковь 14 апреля, пишет calend.ru.

Мария родилась в Египте в середине V века. В 12 лет она покинула родителей и ушла в Александрию. Там она стала блудницей. Однажды Мария вместе с группой паломников хотела войти в храм Гроба Господня, но какая-то сила удерживала её и не впускала внутрь. Тогда она осознала своё падение и стала молиться перед находившейся в притворе храма иконой Богородицы. После этого Мария свободно вошла в храм, а вскоре приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в покаянных молитвах, посте и полном уединении.

В народе к Марии Египетской было принято обращаться за защитой от дурного слова и сглаза. Женщинам или девушкам должен был помочь такой приём: нужно было погладить себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу.

Пустые щи на Марию поминали потому, что к апрелю у крестьян заканчивался запас капусты. Люди говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!», «Щи – хоть портянки полощи». В такой суп вместо капусты обычно клали щавель и крапиву, которые как раз начинали зеленеть.

В этот день можно было узнать, какими будут травы летом. Если вода сильно разольётся – то луга будут буйными и зелёными. Наблюдали и за реками: легко сходивший лёд предвещал хороший год, а ледяные заторы говорили о том, что следующие 12 месяцев будут тяжёлыми.

Считалось, что в этот день нельзя ссориться, пить спиртное, заниматься физической активностью и спортом, устраивать громкие праздники, начинать новые дела и проекты, быть агрессивным.