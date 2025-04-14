20 человек погибло при пожарах в Псковской области за три месяца

07:59, 14 апреля 2025, ПАИ

876 пожаров зарегистрировано в Псковской области с января по март. В них погибло 20 человек, травмы получили девять человек. Среди погибших 12 – лица без определённого рода деятельности, шесть – люди пенсионного возраста, двое – инвалиды, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За три месяца пожары уничтожили 67 строений, 16 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 20 млн 515 тысяч рублей. При пожарах спасли 128 человек, 62 строения и девять единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (703 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (80), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (56), на транспорте (15), поджоги (11), нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ (3), оставление источника открытого огня без присмотра (2), шалость с огнём детей (2), оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры (1) и иные (3).