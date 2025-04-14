Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

20 человек погибло при пожарах в Псковской области за три месяца

876 пожаров зарегистрировано в Псковской области с января по март. В них погибло 20 человек, травмы получили девять человек. Среди погибших 12 – лица без определённого рода деятельности, шесть – люди пенсионного возраста, двое – инвалиды, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар на улице Торфяной в Печорах. 17 марта. Фото: ПАИ

За три месяца пожары уничтожили 67 строений, 16 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 20 млн 515 тысяч рублей. При пожарах спасли 128 человек, 62 строения и девять единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (703 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (80), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (56), на транспорте (15), поджоги (11), нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ (3), оставление источника открытого огня без присмотра (2), шалость с огнём детей (2), оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры (1) и иные (3).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 апреля 2025

20 человек погибло при пожарах в Псковской области за три месяца
13 апреля 2025

Собака погибла при пожаре в порховской Попадинке
12 апреля 2025

Пожарные тушат пожар в Белорусском Пыталовского района
12 апреля 2025

ДТП с участием трактора и легковушки произошло в Гдовском районе
12 апреля 2025

58-летний мужчина пропал в Пушкиногорском районе
12 апреля 2025

Себежанин попал под суд за хранение опия в бане
12 апреля 2025

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Палкино
11 апреля 2025

Отчима подозревают в убийстве пасынка в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...