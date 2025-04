«Человечек», «отфидбэчить» и «я тебя услышал»: какие ещё слова и фразы больше всего бесят работников в регионах СЗФО

09:02, 14 апреля 2025, ПАИ

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, какие слова и устойчивые фразы коллег вызывают у работников в СЗФО наибольшее раздражение.

Среди самых раздражающих слов первое место заняли «человечек», «задачка» и другие в уменьшительно-ласкательной форме – это отметили 24 % опрошенных в регионах СЗФО. Также в лидеры по раздражению вошли слова «засинкаться», а также его вариации «синк» и «синкануться» – это слово раздражает каждого пятого опрошенного работника в СЗФО (18 %), «вкусный» (в контексте, не касающемся еды, например, «вкусный дизайн»), «токс».

Бесят работающих местных жителей и слова «услышимся» (21 %). Слово «крайний» (в значении «последний») раздражают 16 % респондентов. Англицизм «асап» 19 % (от английского as soon as possible).

Наибольшее неприятие уменьшительно-ласкательных слов испытывают представители среднего и высшего менеджмента (36 %), тогда как финансисты и бухгалтеры менее чувствительны к этому (22 %). «Засинкаться» вызывает наибольшее недовольство у работников закупок (28 %), а «вкусный» раздражает каждого четвёртого управленца среднего или высшего звена (24 %), но только 18 % менеджеров по продажам и HR-специалистов.

Среди устойчивых фраз лидирует по уровню раздражения «Я вас услышал» – 32 % местных жителей поделились, что эта фраза вызывает у них негативные эмоции. Также респондентов раздражают выражения «Все так делают» (24 %), «от слова «совсем»» и «мы же взрослые люди» по 18 %. Также местных работников особенно сильно расстраивают фразы «голосом поговорить», «припарковать вопрос», «бюджета нет» и другие.

При этом фраза «Я вас (тебя) услышал» женщин раздражает больше, чем мужчин (27 % против 22 %). Объяснение проблемных ситуаций на работе «ретроградным Меркурием» вызывает наибольший негатив у IT-специалистов (26 %) и сотрудников сферы науки и образования (25 %), наименьший – у кадров из сферы туризма и общепита (10 %). На выражение «Надо было вчера» сильнее всего реагируют юристы (35 %), тогда как в других профессиях этот показатель не превышает 26 %.