Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал первую победу в сезоне

09:30, 14 апреля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал первую победу в новом сезоне первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», сообщает корреспондент ПАИ.

Великолукский коллектив на своём поле обыграл «Тверь» – 2:1 в матче третьего тура. Пока что в новом сезоне великолучане ещё не проигрывали. В турнирной таблице они занимают пятое место.

На 21-й минуте счёт открыли гости усилиями Клима Звонарёва. Однако уже через три минуты великолукская команда отыгралась, ответный мяч забил Игорь Иванов. На 33-й минуте Василий Лунев вывел «Луки-Энергию» вперёд. Для центрального защитника команды это уже второй гол в трёх стартовых играх сезона. Во втором тайме игрок хозяев Евгений Бутаков заработал удаление, и команда концовку матча провела в меньшинстве, однако смогла удержать преимущество.

«Не по нашему сценарию игра пошла. Мы понимали, что соперник – неплохая команда, играет внизу, контролирует мяч, у неё неплохой подбор игроков. Всё получалось, справлялись в обороне. Единственное, что допустили грубейшую ошибку. Но понравилось, что ребята отреагировали правильно на пропущенный мяч, добавили, забили два гола, выровняли игру. Во втором тайме играли по счёту. Мяч не держался, поэтому нужно было пахать без него, что команда и продемонстрировала, спасибо ей. Важно игры помимо футбола вытаскивать на характере», – отметил главный тренер великолукского коллектива Сергей Осадчук.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на выезде против команды «Торпедо-Владимир» 20 апреля. Начало в 15:00.

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