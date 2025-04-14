Сборная Псковской области по волейболу выиграла путёвку в финал Первой лиги чемпионата России

10:13, 14 апреля 2025, ПАИ

Сборная Псковской области по волейболу выиграла путёвку в финал Первой лиги чемпионата России, заняв второе место на отборочном этапе, который прошёл в Архангельске с 11 по 13 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Ранее псковская областная сборная выиграла два предварительных этапа, а в финале отбора заняла второе место. Команда заняла первое место в группе, выиграла в полуфинальной встрече у местного «Поморья» – 3:0 (25:14, 25:23, 25:19), но уступила в финале команде «ПетрГУ» из Петрозаводска – 1:3 (17:25, 27:29, 25:23, 26:28).

Финал чемпионата России Первой лиги пройдёт в Орле с 1 по 8 мая. Между собой посоревнуются 12 лучших коллективов лиги со всей России. В состав сборной под руководством Геннадия Логунова вошли Егор Щербаков, Никита Пааль, Николай Анисимов, Андрей Супрун, Максим Рябов, Илья Федоров, Павел Трофимов, Николай Евстигнеев, Александр Кокорин, Александр Пронин, Степан Коротоножкин и Семён Болотов.

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