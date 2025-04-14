День открытых дверей прошёл в Великолукском медицинском колледже

10:24, 14 апреля 2025, ПАИ

На прошлой неделе в Великолукском медицинском колледже прошёл день открытых дверей. Участие принимали молодые люди из разных школ Великих Лук, Великолукского, Новосокольнического, Куньинского, Усвятского муниципальных образований Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Заместитель директора по учебной работе Людмила Чубар рассказала о направлениях подготовки медицинских работников среднего звена, которые можно освоить в колледже, а также о том, где можно реализовать полученные знания в профессии.

Заведующая отделением Екатерина Быстрова дала пояснения о возможностях заключения целевых договоров на обучение и тех преференциях, которые студенты получат при этом. Преподаватель колледжа Елена Тимофеева рассказала о правилах и порядке приема, сроках обучения для разных специальностей, познакомила с перечнем документов, необходимых для поступления.

Родителей будущих абитуриентов интересовали вопросы о том, как выстроен учебный процесс, как обустроен быт студентов в учебном корпусе, каковы условия проживания в студенческом общежитии. На эти и многие другие вопросы все желающие получили ответы.

Продолжилось знакомство с колледжем на экскурсии, которую помогли организовать и провести студенты-волонтеры. Школьники посетили лекционные кабинеты, мастерские, в которых проходят обучение студенты, поприсутствовали на практических занятиях по хирургии, акушерству и сестринскому делу. Ребята побывали в библиотеке, симуляционном центре, смогли пообщаться с преподавателями и студентами, которые еще совсем недавно были школьниками, а сегодня уже оканчивают своё обучение.

Напомним, что приёмная кампания стартует 20 июня. Подробнее о направлениях подготовки можно узнать на официальной странице Великолукского медицинского колледжа.