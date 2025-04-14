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Псковичка стала серебряным призёром Женской хоккейной лиги

Псковичка Анастасия Тельнова в составе петербургской команды «Динамо-Нева» стала серебряным призёром Женской хоккейной лиги, сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Псковичка стала серебряным призёром Женской хоккейной лиги. Фото: пресс-служба Женского хоккейного клуба «Динамо-Нева»

«Динамо-Нева» заняла второе место регулярного чемпионата и получила прямую путёвку в полуфинал соревнований. В 1/2 финала петербурженки со счётом 4:1 в серии обыграли нижегородское «Торпедо». Финальная встреча против уфимской «Агидели» завершилась победой соперниц петербургской команды с общим счётом 4:0.

17-летняя Анастасия Тельнова по ходу нынешнего сезона в среднем проводила по 13 минут на льду в регулярном чемпионате и по девять минут в плей-офф. В прошлом сезоне игрового времени у псковички было значительно меньше.

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